Familie Nouri komt ‘af en toe’ met update: ‘Daar laten we het bij’

Een jaar geleden maakte Abdelhak Nouri zijn debuut voor Ajax 1. Momenteel ligt de middenvelder in coma met blijvende en ernstige hersenschade. Broer Mohammed hoopt iedere dag op een wonder: "Af en toe besef ik het niet. Dan ga ik slapen en droom ik dat het allemaal niet waar is. Maar dan word ik 's ochtends wakker, en raak ik helemaal in paniek als ik besef dat het wél echt is", vertelt hij.

De klap kwam heel hard aan toen Mohammed op 8 juli een telefoontje kreeg van Ajax en hem werd verteld dat zijn broertje tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar is gezakt. "Ik was op dat moment op vakantie in Turkije. Ik zat in de bus naar het hotel toen mijn telefoon ging. Ik ben meteen teruggegaan naar het vliegveld en heb de eerste vlucht naar Nederland gepakt."

"Het was heel moeilijk om hem daar op de intensive care te zien liggen. Ik kon het niet geloven, dacht: dit is nep", aldus Mohammed, die zegt iedere dag zijn broertje op te zoeken, in gesprek met RTL Nieuws. "Ik zit naast zijn bed en praat tegen hem. Ook bid ik voor hem. Ik heb geen ruimte om andere dingen te doen. Misschien zou dat op een gegeven moment wel moeten, maar ik kan het nog niet. Het komt wel."

Mohammed wil liever geen uitspraken doen over de toestand van zijn broer. "We willen niet dat mensen gaan speculeren. Daarom komen we af en toe met een update, maar daar laten we het bij. In de tussentijd bidden we voor hem en wachten we af", zegt Mohammed, die zegt veel kracht te putten uit alle steunbetuigingen, die van over de hele wereld komen. "Het doet ons heel veel. Dat is toch niet normaal. Een jongen van twintig jaar oud die de wereld zó kan verbinden."