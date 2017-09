Favre hoopt op Sneijder: ‘We hebben hem nodig om attractief te spelen’

Wesley Sneijder heeft zijn draai bij OGC Nice nog niet gevonden. De recordinternational van het Nederlands elftal is nog niet volledig fit sinds zijn overstap van Galatasaray naar Zuid-Frankrijk. Trainer Lucien Favre hoopt dat de ex-Ajacied zo snel mogelijk fit is, want hij kan de middenvelder goed gebruiken.