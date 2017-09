Koeman sluit eindklassering in top vier uit: ‘Kom op, wees realistisch’

Ronald Koeman kan weer lachen bij Everton na de 3-0 overwinning op Sunderland woensdagavond in de Carabao Cup. The Toffees hebben van de vijf competitiewedstrijden nog maar één duel in winst omgezet en werden door Chelsea (2-0), Tottenham Hotspur (0-3) en Manchester United (4-0) van het kastje naar de muur gestuurd. Koeman vindt een top-vier plek dan ook onrealistisch.

José Mourinho liet eerder in het programmaboekje van United tegen de Merseyside-club optekenen dat Everton bij de beste clubs van de Premier League behoort, aangezien de club afgelopen zomer veel geld heeft uitgegeven. Koeman was niet gecharmeerd van de woorden van de manager van the Red Devils, zo liet hij eerder blijken: "Hij zegt dat Everton 160 miljoen euro heeft uitgegeven en dat wij voor de top vier moeten gaan. Kom op, wees realistisch."

De Nederlandse oefenmeester benadrukt donderdagmiddag op een persconferentie dat Everton nog niet bij de top van Engeland behoort. "Mensen hebben te hoge verwachtingen nadat we de groepsfase van de Europa League hebben bereikt en punten hebben gepakt tegen Stoke City (1-0, red.) en Manchester City (1-1, red.). Men dacht dat wij beter zouden zijn", citeert onder meer de BBC.

"Maar het is ridicuul om zoveel druk op het team te leggen om een top-vier plek te halen. Iedereen haalt nieuwe spelers en wij hebben jonge spelers gehaald. Dat heeft tijd nodig. Dat betekent niet dat we geen ambitie hebben. Gisteren was het beste medicijn en nu moeten we blijven winnen, te beginnen komende zaterdag", doelt Koeman op de confrontatie met AFC Bournemouth.