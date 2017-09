Atlético Madrid en Chelsea bereiken akkoord over Diego Costa

Diego Costa verlaat Chelsea voor Atlético Madrid. De Engelse topclub maakt donderdagmiddag melding van een akkoord over de transfersom met de club uit Madrid. Wanneer de Spaans international de medische keuring weet te doorstaan, kan hij in januari 2018 zijn rentree maken in het shirt van Atléti. Door een transferverbod mag de ploeg van trainer Diego Simeone pas volgend jaar weer nieuwe spelers verwelkomen.

Volgens diverse Spaanse media betaalt Atlético Madrid zo’n zestig miljoen euro voor de geboren Braziliaan. Daarmee is hij in een klap de duurste speler uit de clubgeschiedenis van Atlético. Diego Costa reist in de komende dagen af naar Madrid om zijn deal af te ronden. Als hij de medische keuring met succes doorstaat, tekent hij een contract tot de zomer van 2021.

Diego Costa maakte in 2007 voor een kleine twee miljoen euro de overstap van Braga naar Atlético Madrid en groeide uit tot een van de steunpilaren. In het seizoen 2013/14 maakte hij met 27 competitietreffers grote indruk en werd hij overgenomen door Chelsea. Voor the Blues was hij in totaal 58 keer trefzeker.

Hoewel de spits vorig seizoen een groot aandeel had in het behaalde kampioenschap met Chelsea, liet manager Antonio Conte hem per sms-bericht weten dat hij hem voor dit seizoen niet meer nodig had. Diego Costa deelde het bericht van de Italiaanse trainer met de media, waarna een transfer onafwendbaar was. Chelsea trok als vervanger Álvaro Morata voor ruim zestig miljoen euro aan.