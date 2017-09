‘Neymar had dat niet gedaan bij Messi, hij was net een klein jochie’

Neymar en Edinson Cavani bakkeleiden zondagavond tijdens de wedstrijd tegen Olympique Lyon (2-0 winst) over wie een strafschop en een vrije trap mocht nemen en de voetbalwereld raakt niet uitgepraat over de kwestie. Ook Diego Forlán spreekt zich uit: de spits steunt zijn landgenoot bij Paris Saint-Germain en haalt uit naar Neymar en Dani Alves.

"Cavani verdient respect", aldus Forlán bij Radio Sport 890. "Hij maakt al vele jaren heel veel doelpunten en neemt altijd de penalty's, hij moet meer respect krijgen. Neymar had dat niet gedaan bij Messi. Hij was net een klein jochie die Cavani alleen maar irriteerde", vindt de 112-voudig international van Uruguay, die vaak met Cavani heeft samengespeeld bij het nationale team.

Forlán vindt naast Neymar ook de rol van Alves dubieus, aangezien de rechtsback bij een vrije trap de bal afpakte van Cavani, om die vervolgens aan Neymar te overhandigen. "Het is een probleem tussen Neymar en Cavani, zulke dingen gebeuren bij iedere ploeg. Wat ik totaal niet begrijp is wat Dani Alves doet. Hij geeft de bal niet aan Cavani, maar geeft hem aan Neymar alsof hij zijn bitch is."