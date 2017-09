Keizer wil toe naar speelstijl Jong Ajax: ‘Een en al overlapping en diepte'

Marcel Keizer is sinds deze zomer hoofdtrainer van Ajax, nadat de oefenmeester vorig seizoen de dienst uitmaakte bij Jong Ajax. Toen kon Keizer zijn stempel op het elftal drukken en imponeerde zijn team in de Jupiler League, maar dat goede spel is volgens veel fans nog niet te bespeuren bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. Keizer is hoopvol dat dit echter snel gaat veranderen.

"Jong Ajax was een en al overlapping en diepte-acties. Vanaf de zijkant. Dat proberen we in het eerste te krijgen", zegt Keizer in gesprek met Ajax Life. "Er is een ding dat we niet hebben: opkomende backs. Kijk naar alle topclubs: opkomende backs zijn zo fijn om te hebben. Manchester City kocht er voor 120 miljoen euro drie van", weet de trainer.

"Josep Guardiola kocht drie backs, die kunnen af en aan, omdat hij dan veel meer spelers in de as heeft. Jong Ajax speelde vorig seizoen ook zo", vervolgt de trainer, die de vertrokken Pelle Clement als voorbeeld noemt van een speler in beweging. "We willen continu beweging op het veld. Daar zijn we naar op zoek." Keizer vraagt zich af of Luis Manuel Orejuela een opkomende back kan worden. "Hij moet nog wat stappen maken in timing en kwaliteit. Dan kan het iets zijn. Hij is een aankoop en we moeten het nog zien."

Keizer legt uit hoe hij wil voetballen met Ajax. "Ik wil de bal in het midden hebben en dan pas naar de zijkant. Dat lukte tegen ADO Den Haag (1-1, red.) prima en dan heb je geen opkomende backs nodig. Dan spelen we net iets anders, omdat we centraal meer inschuiven. Ajax is ook gewoon: overtal creëren op het middenveld. Dat doe je door inschuiven centraal, vroeger deed iedereen dat."