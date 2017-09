Manchester United boekt recordomzet en houdt schuld van 241 miljoen over

Manchester United won afgelopen seizoen onder meer de Europa League, waardoor de ploeg van José Mourinho dit jaar automatisch meedoet aan de Champions League. Het succes van the Red Devils heeft de club geen windeieren gelegd, want via de officiële kanalen maakt United bekend dat het een recordomzet heeft geboekt.

United heeft naar eigen zeggen ruim 658 miljoen euro aan omzet gedraaid in het seizoen 2016/17. De club boekt een winst van ruim 44 miljoen euro en de schuldenlast van de club is onder het bewind van Mourinho verlaagd tot 241 miljoen euro. Vicevoorzitter Ed Woodward stelt dat vorig seizoen zowel sportief als financieel een groot succes is gebleken.

"We hebben een succesvol jaar achter de rug met in totaal drie prijzen en de terugkeer van Champions League-voetbal", vertelt Woodward. "We boekten een recordomzet van meer dan 658 miljoen euro en ook een record aangaande EBITDA van 225 miljoen euro (Earnings before interest, tax, depreciation en amortization, inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en goodwill, red.). We zijn ook blij met de investeringen in de selectie en kijken uit naar een geweldig seizoen."