Pochettino prijst Davinson Sánchez: ‘Dat kon je bij Ajax al zien’

Davinson Sánchez was een van de steunpilaren van Ajax afgelopen seizoen. De Colombiaanse verdediger verdiende met zijn sterke spel een transfer van 42 miljoen euro naar Tottenham Hotspur, waar hij inmiddels veel speelminuten heeft gemaakt onder Mauricio Pochettino. De Argentijnse manager is, net als Matthijs de Ligt en Peter Bosz, lovend over de stopper.

"Hij speelde het hele seizoen en was nooit geblesseerd", constateert Bosz, die zijn voormalig pupil omschrijft als 'een monster' als hij probeerde de bal te veroveren. Ook De Ligt is enthousiast over de kwaliteiten van de 21-jarige verdediger. "Hij is meedogenloos”, aldus het talent van Ajax. "Ik was iemand die iedere situatie voetballend wilde oplossen, zelfs door iemand in onze eigen strafschopgebied aan te spelen. Nu doe ik dat niet meer. Soms moet je de bal de tribunes in trappen. Davinson begreep dat perfect."

Ook zijn huidige manager is onder de indruk van Sánchez. Pochettino zag in de jonge mandekker een ideale versterking, mede vanwege zijn agressiviteit en zijn snelheid. Daarnaast vond de Argentijn dat Sánchez zich razendsnel aanpaste toen hij in Amsterdam arriveerde en hoopte dat dat ook zou gebeuren bij Tottenham. "Wat meteen opviel bij zijn begin bij Ajax was dat hij direct zijn kwaliteiten en persoonlijkheid liet zien", citeert Sky Sports.