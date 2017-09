‘Dani Alves regelt etentje en wil bemiddelen tussen Neymar en Cavani’

Neymar en Edinson Cavani hebben bonje met elkaar en dat zint Dani Alves niet. De twee aanvallers van Paris Saint-Germain kregen het zondagavond tijdens de wedstrijd tegen Olympique Lyon (2-0 winst) met elkaar aan de stok over wie plaats mocht nemen achter de bal bij een vrije trap en een strafschop. De Braziliaanse rechtsback lijkt te willen bemiddelen, aangezien hij een etentje heeft geregeld met de PSG-selectie, inclusief de twee kemphanen.

Volgens l’Équipe verzamelde de routinier woensdagavond al zijn teamgenoten in een restaurant in Parijs. Iedereen zou volgens de Franse sportkrant aanwezig zijn geweest, dus ook Neymar en Cavani. Het initiatief van de verdediger is opvallend te noemen, aangezien hij zondag bij een vrije trap de bal afpakte van de Uruguayaan, om die vervolgens aan Neymar te overhandigen.

Het gezelschap van de Franse topclub zou tot na middernacht in het restaurant zijn gebleven en onder meer de situatie tussen de twee aanvallers besproken hebben. Of de kou inmiddels uit de lucht is, wordt echter niet besproken door l’Équipe. Zaterdag speelt PSG een competitiewedstrijd tegen Montpellier en volgende week treffen les Parisiens Bayern München in de Champions League.