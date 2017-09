‘Diego Costa donderdag gekeurd na akkoord Atlético en Chelsea’

Diego Costa gaat Chelsea definitief verlaten voor Atlético Madrid. Volgens diverse Spaanse media hebben beide clubs een akkoord bereikt over een transfersom van 55 miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen nog verder kan oplopen. De Spaans international reist donderdag nog af naar Madrid om zijn transfer af te ronden. Naar verwachting zit de aanvaller zaterdag op de tribune in het Wanda Metropolitano om zijn nieuwe ploeggenoten in actie te zien tegen Sevilla.

De geboren Braziliaan zal na de medische keuring zijn handtekening zetten onder een contract tot de zomer van 2021. Hij wordt de duurste speler ooit in de clubgeschiedenis van Atlético Madrid. De transfer hing al enige tijd in de lucht. Een vertrek bij Chelsea was onafwendbaar geworden nadat manager Antonio Conte aan Diego Costa had laten weten dat hij hem niet meer nodig had bij the Blues.

Diego Costa kwam al honderd dagen niet in actie voor Chelsea. De spits zal voorlopig nog moeten wachten op zijn rentree in het shirt van Atléti. Door een transferverbod mag de Spaanse topclub pas in 2018 weer spelers aantrekken. In Spanje zal hij de komende maanden worden klaargestoomd voor zijn terugkeer bij Atlético in januari volgend jaar. Tegen die tijd heeft hij al ruim tweehonderd dagen geen wedstrijd meer gespeeld.