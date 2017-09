‘Als je het mij vraagt, kan het Engelse voetbal overleven zonder de EFL Cup’

Manchester United bereikte woensdagavond de laatste zestien van het toernooi om de EFL Cup, door Burton Albion met 4-1 te verslaan. In de volgende ronde nemen the Red Devils het in Wales op tegen Swansea City. Manager José Mourinho heeft de prijs al vier keer op zijn erelijst staan, maar zou er niet rouwig om zijn als het toernooi afgeschaft wordt.

“Als het om een officiële competitie gaat, is het belangrijk voor Manchester United en voor mij. Maar zou het Engelse voetbal kunnen overleven zonder deze competitie? Als je het mij vraagt wel, misschien”, wordt Mourinho geciteerd door verschillende Engelse media. “We zouden dan wellicht frisser zijn voor onze Europese wedstrijden.”

“Maar deze competitie is er nu eenmaal, we respecteren de sponsors en de tegenstanders. We doen onze uiterste best om dit toernooi te winnen”, besluit de Portugese manager, die zijn elftal woensdag dankzij doelpunten van Marcus Rashford (tweemaal), Anthony Martial en Jesse Lingard zag winnen van Burton Albion.