Amrabat erkent: ‘Als ik tegen NAC niet speel, ben ik heel teleurgesteld’

Sofyan Amrabat kreeg in de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag een basisplaats op het middenveld. Trainer Giovanni van Bronckhorst stelde hem dit seizoen al een aantal keer op als rechtsback, maar Amrabat speelt naar eigen zeggen het liefst als middenvelder. Op die positie ondervindt hij echter wel de nodige concurrentie.

Tonny Vilhena moest tegen ADO Den Haag namelijk op de bank beginnen. Amrabat hoopt komende zaterdag, als NAC Breda op bezoek komt in De Kuip, opnieuw de voorkeur te krijgen van Van Bronckhorst. Als ik tegen NAC niet speel ben ik heel teleurgesteld, dat is logisch en dat moet ook. Maar je hebt het te respecteren. Het gaat om het team”, zegt de middenvelder in gesprek met Voetbal Inside.

“Ik hoop dat ik speel, ik denk dat ik het ook goed doe, maar de trainer maakt de keuzes”, vervolgt Amrabat. “Ik ben gewoon een middenvelder. Tegen City speelden we met vijf verdedigers en kwam ik als back ook vaak op het middenveld. Maar dit is natuurlijk niet mijn lievelingspositie. Ik speel gewoon het liefst op het middenveld, maar ik speel waar de trainer me nodig heeft.”