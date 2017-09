Keizer: ‘Kasper weet ook zonder deze drie goals dat hij goed kan voetballen’

Ajax had woensdagavond in de KNVB Beker weinig moeite met de amateurs van Scheveningen en boekte een 1-5 overwinning. Kasper Dolberg startte vanuit de basis en was goed voor drie doelpunten. Na een mindere periode, waarin de Deen lang moest wachten op zijn eerste doelpunten van het seizoen, is zijn hattrick goed voor het vertrouwen. Trainer Marcel Keizer is blij voor de spits van Ajax.