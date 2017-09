Arbitrale ‘ABBA’-blunder bij Lisse - Hoek: ‘Niet conform de spelregels’

De strafschoppenserie tussen FC Lisse en HSV Hoek in de KNVB Beker wordt mogelijk opnieuw gedaan. Woensdagavond moesten er na een 2-2 einduitslag strafschoppen aan te pas komen om te bepalen welke club de volgende ronde zou bereiken. Scheidsrechter Marc Nagtegaal liet de strafschoppenserie echter volgens het ‘ABBA’-principe (eerst ploeg A, dan twee keer ploeg B, dan weer ploeg A) nemen en dat is niet conform de regels.

Volgens de reglementen van de KNVB moeten de strafschoppen altijd om en om worden genomen. Woensdagavond was dat niet het geval. Na tien strafschoppen was de stand 4-4 en schakelde de arbitrage weer terug naar het reguliere systeem, waarbij de penalty’s weer om beurten werden genomen. FC Lisse won de strafschoppenreeks met 5-4. De KNVB is een onderzoek gestart naar de strafschoppenserie en heeft verklaringen opgevraagd bij zowel de scheidsrechter als beide teams.

“Dit is absoluut niet conform de spelregels”, liet de KNVB weten aan FOX Sports. “We gaan rapporten opvragen bij de clubs én de scheidsrechter, die gaan we voorleggen aan de tuchtcommissie en dan gaan we bepalen of het gevolgen heeft gehad voor de wedstrijd.”

“De spelers hoorden pas in de middencirkel dat dit de volgorde zou worden”, verklaart Danny de Vrieze, teammanager van Hoek. “Ik ben na de strafschoppenserie naar de scheidsrechter toegegaan en hij gaf toen al aan dat hij een dwaling had begaan. De KNVB heeft al contact met Hoek gezocht en de kans is aanwezig dat donderdag het balletje FC Lisse/Hoek in de koker gaat.”