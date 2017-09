‘Vrouwen gaan anders om met emoties en dat kan op het veld vaak handig zijn’

Onlangs was Bibiana Steinhaus de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Bundesliga. Zij had de leiding over de wedstrijd tussen Hertha BSC en Werder Bremen. In Nederland floot nog nooit een vrouw in het betaald voetbal, maar Shona Shukrula timmert hard aan de weg om haar debuut te maken bij de profs.

“Ik hoop binnen drie à vier jaar actief te zijn in het professionele mannenvoetbal. Kevin Blom heeft aangegeven dat ik de eerste zal zijn. Als ik me goed blijf ontwikkelen, sta ik over drie jaar in de Jupiler League”, zegt Shukrula in gesprek met het Algemeen Dagblad. De 26-jarige arbiter fluit al wedstrijden in de Derde Divisie. “Vrouwen gaan anders om met emoties en dat kan in veel gevallen op het veld wel handig zijn.”

“Ik vind het niet erg dat ik aandacht zal krijgen, want dat hoort erbij en ben ik al een beetje gewend. De KNVB schuift mij nu al naar voren en daarom sta ik al in de belangstelling”, vervolgt Shukrula, die lovend is over het opleidingstraject van de KNVB. “We worden goed begeleid. We krijgen een coach en we kunnen trainen in Zeist. Het biedt zeker mogelijkheden. Ze gaan bewust aan de slag met het opleiden en begeleiden van vrouwelijke arbiters.”

Blom speelt een belangrijke rol in het opleiden van vrouwelijke scheidsrechters en is zeer te spreken over Shukrula. “Shona is een zeer goede scheidsrechter. Ze voelt het spel goed aan, ze is one of the guys op het veld. Ze timmert hard aan de weg en heeft zeker potentie om het betaald voetbal te bereiken.”