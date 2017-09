Borst: ‘Dolberg wordt elke wedstrijd drie miljoen euro minder waard’

In deze Betweters veel aandacht voor de Eredivisie-spitsen. Zo is Hugo verbaasd dat Kasper Dolberg nog steeds eerste spits wordt genoemd van Ajax: "Wat is dat voor onzin!" Beide mannen staan stil bij pechvogel Luuk de Jong en Koert breekt een lans voor Feyenoord-spits Michiel Kramer: "Zaterdag gewoon opstellen tegen NAC."