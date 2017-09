‘Voor mij is een wedstrijd tegen een topclub als PSV nog heel speciaal’

PSV neemt het donderdagavond in de eerste ronde van de KNVB Beker op tegen SDC Putten. Sander Duits speelt sinds dit seizoen in het shirt van de hoofdklasser, nadat hij afgelopen zomer een punt zette achter zijn profloopbaan. De middenvelder geeft aan dat hij blij is met de loting tegen de Eindhovenaren.

“Voor mij is een wedstrijd tegen een topclub als PSV nog heel speciaal. Alleen is het nu als amateur”, zegt de 34-jarige Duits in gesprek met De Telegraaf. Hij stelt dat SDC Putten vooral moet genieten van de wedstrijd. “Voor veel jongens is dit het duel van hun leven. Mensen zullen zeggen dat er in voetbal altijd kansen zijn, maar dan moeten wij wel op ons allerbest spelen en PSV heel slecht. Als we er maar niet af gaan met een nulletje of tien.”

Volgens Duits had de loting een stuk slechter uit kunnen pakken. “Weet je, we hadden ook Telstar of FC Oss kunnen loten. Dan verlies je waarschijnlijk ook. Dan is PSV natuurlijk veel mooier. Ook financieel. Dankzij deze bekerpot weten we nu al dat we in de winter wéér op trainingskamp kunnen, vier dagen naar Torremolinos”, vult de middenvelder aan tegenover het Algemeen Dagblad.

Duits weet al welke tegenstander hij in de volgende ronde zou willen treffen, als PSV donderdagavond verslagen wordt. “Dan graag Feyenoord-thuis. Ik heb nog wat recht te zetten tegen ze, na die 8-0 nederlaag met Go Ahead Eagles van afgelopen seizoen..”