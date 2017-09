‘Ik ben niet verrast dat wij geen penalty krijgen, terwijl Barça ze wel krijgt'

Real Madrid leed woensdagavond voor de derde keer dit seizoen puntverlies. Real Betis was in de Spaanse hoofdstad met 0-1 te sterk voor de Koninklijke, waardoor de achterstand op koploper Barcelona al opgelopen is tot zeven punten. Volgens aanvoerder Sergio Ramos moet Real Madrid vooral rustig blijven.

“We moeten onze aandacht richten op de volgende wedstrijd. Er komen nog voldoende wedstrijden, dus we moeten ons niet druk maken. Ik ga naar huis met een schoon geweten, wetende dat we alles gegeven hebben”, zegt de verdediger in gesprek met Marca. “Wanneer we niet winnen, trekken we onze conclusies. Er kunnen altijd dingen verbeterd worden. We moeten onze koppen weer bij elkaar steken, dat is de sleutel tot succes.”

“Het was niet een van onze beste dagen, vooral niet voor het doel. We creëerden toch veel kansen, ondanks dat we niet goed speelden”, vervolgt Ramos, die van mening is dat Real Madrid aanspraak had op een strafschop. “Het verrast me niet dat wij geen penalty’s krijgen, terwijl Barcelona ze wel krijgt.” Volgens trainer Zinédine Zidane was er na de wedstrijd sprake van een slechte sfeer in de kleedkamer van de Koninklijke.





“Dat gebeurt nu eenmaal als de bal er niet in wil. We speelden geen goede wedstrijd, maar ook geen slechte. We blijven kalm, want er ligt nog een heel seizoen voor ons. Toch moeten we iets zien te veranderen in thuiswedstrijden en hadden we niet verwacht dat het zo zou lopen. Het enige dat we kunnen doen, is zorgen dat we de volgende wedstrijd wel winnen”, besluit de Franse oefenmeester zijn verhaal.

Quique Setién, trainer van Real Betis, was van mening dat zijn ploeg wat geluk had. “Winnen in Bernabéu betekent veel, het maakt ons sterker en zorgt voor veel vertrouwen. Om te winnen hier, moet je lijden en een beetje geluk hebben. Je moet bovendien weten dat ze hun zwakheden hebben, we hadden zelfs ruimer kunnen winnen.”