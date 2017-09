‘Hij is net zo goed als Dembélé en Mbappé, maar niemand praat over hem’

Marcus Rashford bewees woensdagavond andermaal zijn waarde voor Manchester United. De aanvaller scoorde twee keer in de bekerwedstrijd tegen Burton Albion en gaf er ook nog een assist bij. Phil Neville genoot van het optreden van Rashford.

De oud-middenvelder vindt dat de negentienjarige Engelsman te weinig credits krijgt, zo vertelde hij in de studio van Sky Sports: “Iedereen prijst Ousmane Dembélé en Kylian Mbappé, maar in ons land praat niemand over Rashford. Omdat hij Engels is, zeggen we slechts: ‘hij speelt aan de linkerflank en hij is oké’. Maar hij kan zich meten met Dembélé en Mbappé, die ook op de flank kunnen spelen.”

Marcus Rashford dit seizoen: 🔴 Basisplaatsen: 4

⚽ Doelpunten: 4

🎯 Assists: 1 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 20 september 2017

“Mensen zeggen dat Rashford per se in de punt moet spelen, maar Rashford kan overal spelen omdat hij goed genoeg is. Rashford is van hetzelfde kaliber als die andere gasten, die jongens van 100 tot 150 miljoen pond. Hij is even goed en wordt ieder seizoen beter. Hij brak door onder Louis van Gaal en zette de wereld in vuur en vlam en dit seizoen laat hij het ook zien, zelfs in de grote wedstrijden”, aldus Neville.

“Rashford voegt nu doelpunten toe aan zijn spel en kan absoluut van wereldklasse worden”, besluit de veertigjarige Neville, die in het seizoen 2013/14 nog de assistent-manager was op Old Trafford. Rashford maakte tegen Burton voor de vierde keer als speler van Man United twee doelpunten in één wedstrijd en die ‘dubbelslagen’ maakte hij allemaal in verschillende competities. Met Man United neemt hij het komende zaterdag op tegen Southampton.