‘Het is de grootste ontgoocheling in mijn carrière, als speler en trainer’

NAC Breda won zaterdag met 2-1 van FC Groningen en hoopte dat goede gevoel mee te nemen naar woensdagavond, maar dat lukte niet echt. De Parel van het Zuiden ging in het bekertoernooi met 4-3 onderuit tegen de amateurs van Achilles’29 en Stijn Vreven baalde dan ook als een stekker.

De trainer was ‘ontgoocheld’, zo vertelde hij na afloop aan Omroep Brabant: “Ik heb er weinig woorden voor. Het is de grootste ontgoocheling in mijn carrière, als speler en als trainer. Ik vind het ontoelaatbaar dat je vier tegendoelpunten krijgt tegen een amateurclub.”

Vreven zei dat hij ‘geen excuses’ zoekt en dat hij ‘alle verantwoordelijkheid’ neemt voor de zeperd: “Ik heb niemand anders gezien die verantwoordelijk wilde nemen, dus dan neem ik ze volledig.” NAC zal hopen dat het slechte gevoel snel van zich af te spelen, maar dat zal niet makkelijk worden, want komende zaterdag moet men op bezoek bij Feyenoord.

De statistieken spreken al niet bepaald in het voordeel van NAC: geen team ontving namelijk vaker een tegenstander in de Eredivisie zonder te verliezen dan Feyenoord tegen NAC en daar komt bij dat NAC voor het eerst sinds 2003/04 de eerste drie uitwedstrijden van een seizoen kan verliezen. De Brabanders staan momenteel, na vijf speelronden, op de vijftiende plaats in de Eredivisie.