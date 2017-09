‘Een derby tegen Ajax? Liever niet, Feyenoord zou wel mooi zijn’

De amateurs van AVV Swift presteerden woensdagavond het onmogelijke door Vitesse uit het bekertoernooi te knikkeren. De zaterdaghoofdklasser hield de Arnhemmers 120 minuten lang op een doelpuntloos gelijkspel en nam de strafschoppen vervolgens beter. Mike Ruijter benutte de beslissende elfmetertrap.

De aanvoerder sprak na afloop in een interview met #FCAfkicken van een ‘geweldige prestatie’: “Het was de langste vijftig meter die ik ooit heb gelopen. Je weet niet wat er allemaal in je hoofd omgaat”, zei de verdediger, die hoopt dat hij met Swift in de volgende ronde opnieuw een tegenstander van formaat treft

En hier is-ie dan: de laatste, allesbeslissende strafschop van AVV Swift tegen Vitesse!

“Een Amsterdamse derby tegen Ajax? Liever niet. Feyenoord zou wel mooi zijn”, aldus Ruijter, die bijval kreeg van Mathieu Christianen: “Ongelofelijk. Je gaat die wedstrijd in en je hoopt op zo'n scenario. Dat het dan nog gebeurt ook, is fantastisch. Wát een feest! Die laatste penalty werd genomen en iedereen rende er meteen op af. Het hele Olympiaplein staat op zijn kop”, aldus de verdediger tegen FOX Sports.

Trainer Bart Logchies was logischerwijs trots op zijn spelers: “Hier droom je van als amateurvoetballer. We hebben geschiedenis geschreven voor Swift. Dit is genieten, mooi. In het voetbal kan alles. Gisteren zijn we uit elkaar gegaan door te zeggen: ‘ga allemaal maar dromen dat een stunt mogelijk is. Want als je het kan dromen, dan kan het ook écht’.”