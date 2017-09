Cocu laat talenten wachten: ‘De spelers moeten iets afdwingen’

PSV neemt het donderdagavond in de eerste ronde van de KNVB Beker op tegen SDC Putten. Phillip Cocu is niet van plan om zijn elftal zodanig om te gooien dat hij vooral met jeugdspelers gaat spelen, zo vertelt hij aan De Telegraaf. De talenten moeten de kans eerst verdienen, zo benadrukt de trainer.

“We geven geen cadeaus weg. Spelers moeten iets afdwingen, dat begint al op de training. Ik ga wel wat wijzigen, maar geen compleet ander elftal opstellen”, aldus Cocu. Hij laat Pablo Rosario, Dante Rigo en Sam Lammers af en toe minuten maken, maar de oefenmeester lijkt in hen nog geen vaste basisspelers voor het eerste elftal te zien.

Ook met de tweede keus zal PSV normaal gesproken overigens moeten kunnen winnen van Putten, maar Cocu waakt voor onderschatting: “Echte bekerploegen verstaan de kunst van het pieken. We gaan nu spelen tegen een aantal mannen, die misschien maar een keer in hun leven de kans krijgen zo'n wedstrijd af te werken.”

“Verder zijn we met de tegenstander niet al te veel bezig. We willen ons plaatsen en nemen zelf geen risico met spelers die met lichte klachten kampten”, aldus Cocu, die Steven Bergwijn, Gastón Pereiro en Santiago Arias waarschijnlijk op de bank laat beginnen. PSV gaat zondag op bezoek bij FC Utrecht en kan dan de vijfde zege van het seizoen in de Eredivisie boeken.