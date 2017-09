‘Dolberg wordt niet beloond voor hattrick en verdwijnt naar de bank’

Kasper Dolberg maakte woensdagavond een hattrick tegen SVV Scheveningen, maar zal komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse weer moeten plaatsnemen op de reservebank, zo schrijft De Telegraaf. De krant meldt dat Klaas-Jan Huntelaar wederom de voorkeur zal krijgen van trainer Marcel Keizer.

De Telegraaf schrijft dat de doelpunten tegen de amateurs van Scheveningen een ‘mooie opsteker’ vormen voor de negentienjarige Dolberg, die daarmee eindelijk van ‘de nul’ af is dit seizoen. “Dolberg zal ondanks zijn bekerdoelpunten zondag tegen Vitesse zijn plaats weer af moeten staan aan Huntelaar”, klinkt het.

Ajax staat na vijf speelronden met tien punten op een gedeelde vijfde plaats in de Eredivisie en kan de punten goed gebruiken om de aansluiting te vinden met de koplopers Feyenoord en PSV. Huntelaar kan tegen Vitesse overigens zijn vijftigste Eredivisiewedstrijd voor Ajax in de Johan Cruijff ArenA spelen; in zijn voorgaande 49 duels kwam hij tot 42 goals en 9 assists.