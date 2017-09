Kramer maakte eerste goal sinds april: ‘Die kritiek raakt je’

Michiel Kramer maakte woensdag zijn eerste doelpunt voor Feyenoord sinds 5 april, toen hij trefzeker was tegen Go Ahead Eagles. De 28-jarige aanvaller benutte in de KNVB Beker een strafschop tegen ADO Den Haag en Giovanni van Bronckhorst is blij voor Kramer, zo vertelde de trainer na afloop aan RTV Rijnmond en FOX Sports.

“Er is veel kritiek geweest op Michiel, dus ik ben blij dat hij scoort. Hij was een aantal keer eerder dicht bij een goal via kopkansen en in de tweede helft heeft hij sterk gespeeld als aanspeelpunt. Ik ben blij voor Michiel dat hij zo speelde. Ik heb met hem gesproken over de kritiek. Als je zoveel kritiek van iedereen krijgt, dan raakt dat je. We blijven ook gewoon mensen. Zoveel kritiek is voor niemand leuk en makkelijk. Ik steun Michiel daarin.”

Kramer zette zeven minuten voor tijd, na een rode kaart voor Donny Gorter, de eindstand van 2-0 op het scorebord en Steven Berghuis had negen minuten eerder de score geopend in De Kuip. Van Bronckhorst constateerde dat het ‘moeizaam’ ging: “Dus dan ben ik blij als we met 2-0 winnen. Ik was niet zozeer verrast door het spel van ADO, maar in de beginfase waren we gewoon slordig en leden we veel balverlies.”

“De tegenstander ging daardoor voelen dat er wat te halen viel. In de eerste 25 minuten hebben we dat niet goed gedaan”, aldus Van Bronckhorst, die bijval kreeg van Karim El Ahmadi. “Het was niet best, vooral in de eerste helft. We leden dom balverlies en waren onrustig in de opbouw. In de tweede helft was het iets beter, maar niet veel.”