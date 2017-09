Keizer: ‘Hij vecht en misschien hebben we er over een week weer plezier van’

Kasper Dolberg kent een moeilijke start van het seizoen en maakte woensdagavond in de KNVB Beker tegen SVV Scheveningen zijn eerste doelpunten van het seizoen. De Deen was tegen de amateurs goed voor een hattrick en het deed trainer Marcel Keizer deugd om zijn spits weer eens te zien scoren.

“Hij weet ook dat hij vorig jaar een paar maandjes heeft gehad waarin het niet helemaal lekker ging. Daar is hij ook weer uitgekomen”, reageerde de trainer van de Amsterdammers na de wedstrijd voor de camera’s van FOX Sports. Keizer ziet dat Dolberg in een moeilijke fase zit en op dit moment vecht om zijn vorm weer te hervinden. “Maar het is wel goed dát hij aan het vechten is. Als hij zich erbij neer zou leggen, zou het vervelend worden.”

Eindelijk! Kasper Dolberg scoort! ?? 0-1 voor AFC Ajax! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 20 september 2017

“Maar dat doet hij zeker niet. Hij is aan het vechten en dan hebben we er misschien over een week of over twee weken weer heel veel plezier van”, gaat Keizer verder. De oefenmeester gaat geregeld het gesprek aan met Dolberg, al laat hij hem meestal aan de slag gaan met Dennis Bergkamp: “Dat is voor ons natuurlijk heerlijk. Een oud-topspeler met een toekomstig topspeler is natuurlijk fantastisch samen.”

Keizer zag dat zijn ploeg moeite had om tempo te maken in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag en vond dat Ajax ondanks de 5-1 overwinning niet heel goed speelde. De trainer maakte in zijn basiself ruimte voor Luis Manuel Orejuela, Maximilian Wöber en Siem de Jong en noemt het goed dat die spelers in een officiële wedstrijd minuten kunnen maken: “Siem vond ik in de eerste helft beter dan in de tweede, maar je ziet dat hij goed speelt tussen de linies en goede loopacties maakt. Daar kunnen we nog veel plezier aan hebben.”