Mertens scoort schitterend in Rome; Juventus verliest Napoli niet uit het oog

Napoli en Juventus geven elkaar in de top van de Serie A geen duimbreed toe, met ieder vijftien punten uit vijf duels. Het team van Maurizio Sarri zegevierde woensdagavond met 1-4 over Lazio, dat via Stefan de Vrij op voorsprong was gekomen. Regerend landskampioen Juventus was tegelijkertijd een maatje te groot voor Fiorentina, dankzij een voltreffer van Mario Mandzukic in de tweede helft. AC Milan staat na een thuiszege op SPAL op twaalf punten.

Lazio - Napoli 1-4

Dries Mertens nam het voorlaatste doelpunt voor zijn rekening en over die treffer zal nog lang worden nagepraat. De voormalig aanvaller van onder meer PSV en FC Utrecht werd naar de buitenkant verdreven door Thomas Strakosha, dacht niet na en schoot de bal direct over de doelman heen in het verlaten doel. Napoli trok uiteindelijk een 1-4 voorsprong over de streep en behield daardoor zijn ongeslagen status in het Stadio Olimpico die men al sinds 2012 koestert. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat Napoli zou winnen, want bij rust stond het door een volley van De Vrij 1-0. De Nederlander schoot raak na een voorzet van Ciro Immobile. Lazio had in de persoon van Napoli’s Marek Hamsik eerder al de paal geraakt.

De Slowaak trof na de 1-0 opnieuw de paal, maar dit keer aan de voor hem goede kant van het veld. In de tweede helft stelde Napoli orde op zaken: Kalidou Koulibaly tikte een rebound binnen en José Callejón nam de 1-2 voor zijn rekening. De Spanjaard schoot raak na een combinatie met Hamsik en werd de dertiende speler die ten minste vijftig Serie A-doelpunten heeft gemaakt voor Napoli. Lazio hoopte hierna terug te knokken, maar na de treffer van Mertens was het geloof in een goed resultaat verdwenen en in de blessuretijd werd het via Jorginho (strafschop) nog 1-4.

Juventus - Fiorentina 1-0

Een rake kopbal van Mandzukic zeven minuten na rust zorgde voor het klassenverschil, maar Juventus overtuigde niet. In de eerste helft waren de teams van Massimiliano Allegri en Stefano Pioli aan elkaar gewaagd, maar Juventus sloeg vroeg in de tweede helft toe. Na een voorzet van Juan Cuadrado klopte Mandzukic de ingevallen Bruno Gaspar en knikte hij de 1-0 binnen. Een charge van Milan Badelj op Blaise Matuidi resulteerde aanvankelijk in een strafschop, maar de video-arbiter gaf een overtreding buiten het strafschopgebied én een tweede gele kaart voor de middenvelder aan. Het bezoek uit Florence bleef ondanks de ondertalsituatie voor gevaar zorgen en had pech dat een kopbal van Giovanni Simeone in de laatste minuut maar net naast ging.

AC Milan - SPAL 2-0

Rake strafschoppen van Ricardo Rodriguez en Franck Kessie zorgden ervoor dat Milan als winnaar van het veld stapte en SPAL de derde opeenvolgende nederlaag leed. Na 26 minuten spelen ging de bal op de stip: Alfred Gomis beging een overtreding op Nikola Kalinic, waarna Rodriguez de eerste strafschop benutte. In de 52e minuut kwam Milan goed weg; Leonardo Bonucci maakte op de doellijn een kopbal van Federico Mattiello onschadelijk. Een overtreding van Dias Felipe op Kessie stond aan de basis van de 2-0. De middenvelder benutte zelf de strafschop en bepaalde daarmee meteen de eindstand.