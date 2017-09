Rashford en Sané schitteren op bekeravond voor Manchester-clubs

Manchester United en Manchester City bekeren verder in de EFL Cup. De roodhemden hadden woensdagavond weinig te duchten van Burton Albion en wonnen met 4-1 van de club uit de Championship. Manchester City boekte door twee doelpunten van Leroy Sané een 1-2 overwinning op West Bromwich Albion.

Manchester United - Burton Albion 4-1

Marcus Rashford was de man van de avond op Old Trafford. De aanvaller scoorde twee keer, gaf een assist en sinds zijn debuut in het eerste elftal is enkel Zlatan Ibrahimovic nog maar bij meer doelpunten van Man United betrokken geweest dan Rashford: 37 om 30. De Engels internationanl opende na vijf minuten de score door na afleggen van Jesse Lingard met een lobje te scoren: 1-0. Nog geen kwartier later maakte hij er 2-0 van: Rashford ontving de bal van Daley Blind, vond de ruimte voor het schot en haalde via de paal verwoestend uit. Hierna kregen Mata, spits Joe Mason (Burton) en Anthony Martial kansen om te scoren, maar het was Lingard die uiteindelijk succesvol de trekker overhaalde.

Marcus Rashford dit seizoen: ?? Basisplaatsen: 4

? Doelpunten: 4

?? Assists: 1 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 20 september 2017

De 24-jarige aanvaller ontving de bal van Martial, die daarvoor een fraaie actie had ingezet, en schoot via een been van een verdediger raak. José Mourinho en co wisten dat de zege in de tas zat en speelden na de onderbreking een tempo lager. Burton kon geen vuist maken en nadat een doelpunt van Luke Shaw al was afgekeurd en Martial een kans had gemist, maakte Martial er na een passje van Rashford alsnog 4-0 van. In het laatste half uur deed Man United het rustiger aan. Martial kreeg nog wel een goede kans om er 5-0 van te maken, maar hij faalde in de afronding en zag hoe Burton in de slotfase via lloyd Dyer toch nog wat terugdeed.

West Bromwich Albion - Manchester City 1-2

Man City leek een gemakkelijke avond tegemoet te gaan, want de bezoekers keken binnen drie minuten al tegen een voorsprong aan. Ilkay Gündogan was in eerste instantie op Ben Foster gestuit, maar de doelman had geen antwoord op de rebound van Leroy Sané. Even werd er gevreesd voor een afstraffing, maar zover liet West Bromwich het niet komen. Integendeel: na 72 minuten kwamen the Baggies op gelijke hoogte via een rebound uit een hoekschop van Claudio Yacob. West Bromwich ging geloven in een stunt, maar vijf minuten later stond Sané op en krulde hij de bal op prachtige wijze in de verre hoek. Hal Robson-Kanu kreeg diep in blessuretijd nog een kans om er 2-2 van te maken, maar hij faalde oog in oog met Claudio Bravo. Een smet op de zege vormde het uitvallen van Ilkay Gündogan, die geblesseerd raakte na een overtreding van Yacob.