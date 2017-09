Chelsea haalt uit; Arsenal verslaat Kongolo; Everton recht eindelijk de rug

Chelsea heeft zich woensdagavond eenvoudig voor de vierde ronde van de EFL Cup geplaatst. De regerend landskampioen van Engeland was al snel klaar met Nottingham Forest, dat liefst 27 plekken lager staat dan the Blues. Arsenal had tegelijkertijd meer moeite met Doncaster Rovers: één doelpunt van Theo Walcott gaf de doorslag. Everton stapte als winnaar van het veld: na zes officiële duels zonder ook maar een zege was het team van Ronald Koeman te sterk voor Sunderland.

Chelsea - Nottingham Forest 5-1

Het team van Antonio Conte liet vanaf het begin zien zeer superieur te zijn, met Cesc Fàbregas en Eden Hazard als uitblinkers in de eerste helft. Kenedy opende met een volley in de dertiende minuut de score, na een voorzet van Antonio Rüdiger. Zes minuten later maakte Michy Batshuayi er 2-0 van, na voorbereidend werk van Fàbregas en Hazard. Met een laag en krachtig schot zette Charly Musonda vijf minuten voor rust de 3-0 op het scorebord.

De 4-0, in de 53e minuut, mocht er zijn: Hazard ontving een heerlijke pass van Fàbregas, kreeg het op zijn heupen en liet uiteindelijk Batshuayi de bal binnentikken. Het slotakkoord van Chelsea was van Batshuayi, in de 86e minuut. Na een volley van Kenedy op het aluminium liep hij de bal het doel in: 5-0. Het allerlaatste wapenfeit kwam op naam van Tendayi Darikwa, die net langs de vingertoppen van Willy Caballero schoot.

Arsenal - Doncaster Rovers 1-0

De ploeg van Arsène Wenger werkte een goede eerste helft af en de minimale voorsprong in de rust was zeker verdiend. Na een heerlijke pass van Alexis Sánchez nam Walcott de openingstreffer voor zijn rekening. Arsenal zocht naar een tweede doelpunt voor rust, maar Doncaster Rovers, met een goed spelende Rodney Kongolo, maakte na de 1-0 een betere indruk. In de tweede helft liet Arsenal na om de score verder uit te breiden, mede dankzij het compacte spel van de bezoekers. Doncaster Rovers bleef in een positief resultaat geloven, maar het team van Darren Ferguson ontbeerde kwaliteit en daadkracht om voor een stunt in het Emirates Stadium te zorgen.

Dominic Calvert-Lewin was met twee treffers de gevierde man bij de ploeg van Ronald Koeman.

Everton - Sunderland 3-0

Dat het treffen met the Black Cats de wedstrijd van Dominic Calvert-Lewin zou gaan worden was al vanaf het begin duidelijk aangezien de eerste goede kans van de wedstrijd voor de twintigjarige Engelsman was. Waar zijn eerste poging nog over ging, was het vijf minuten voor rust na een combinatie tussen Nikola Vlasic en Davy Klaassen wel raak. Een dikke vijf minuten na de onderbreking tekende Calvert-Lewin op aangeven van Sandro Ramírez voor zijn tweede van de avond en even later kwam hij zelfs bijna tot een hattrick. De kopbal van de aanvaller eindigde echter op de lat en hij zag vanaf de bank hoe Oumar Niasse in de slotfase nog de 3-0 maakte.