Dortmund blijft winnen; indrukwekkend record voor Peter Bosz

Borussia Dortmund heeft in de vijfde speelronde van de Bundesliga geen fout gemaakt. Het team van Peter Bosz was woensdagavond met 0-3 te sterk voor Hamburger SV en gaat na vijf speelronden met dertien punten aan kop. Die Borussen moeten die positie wel delen met Hannover 96. De zorgen bij Bayer Leverkusen worden ondertussen groter en groter, want die Werkself ging met 2-1 onderuit bij Hertha BSC en vindt zichzelf terug op de veertiende plaats.

Hamburger SV - Borussia Dortmund 0-3

Pierre-Emerick Aubameyang nam het tweede doelpunt van Dortmund voor zijn rekening en heeft nu in negen competitiewedstrijden tegen HSV negen keer gescoord, meer dan tegen welke Bundesliga-ploeg dan ook. De Gabonees kon na ruim een uur spelen simpel intikken nadat een zacht schot van Andriy Yarmolenko bij hem terecht was gekomen. De score was geopend door Shinji Kagawa: de Japanner kreeg de bal voor de voeten na een kopbal van Ömer Toprak en schoot vanaf vijf meter binnen. Hij maakte zijn 37e doelpunt in de Bundesliga; geen Japanner deed dat hem eerder na. HSV beperkte zich tot counteraanvallen en kreeg kansen via onder anderen Mergim Mavraj, maar Roman Bürki hield zijn doel schoon. Aubameyang had er na 76 minuten nog 0-3 van kunnen maken, maar hij schoot na een uitstekende pass van Nuri Sahin naast. Even later viel die 0-3 alsnog: Christian Pulisic schoot via de paal raak na een pass van Mahmoud Dahoud. Bosz is overigens de eerste trainer ooit die in zijn eerste vijf Bundesliga-wedstrijden geen doelpunt tegen heeft gekregen.

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2-1

Het team van trainer Pal Dardai, die Karim Rekik in de basis opstelde, speelde een uitstekende eerste helft: de thuisploeg stond achterin goed te verdedigen en was in aanvallend opzicht gevaarlijker en dwingender. In de zestiende minuut schoot Matthew Leckie het leer met links op heerlijke wijze in de verste hoek: 1-0. Acht minuten later ging Bayer flink in de fout: na een ingooi stond Vedad Ibisevic plots voor de neus van Bernd Leno, waarna uiteindelijk Salomon Kalou de bal in het net kopte. Een van richting veranderde inzet van Julian Brandt in de 84e minuut kwam te laat voor Bayer. Door de overwinning stijgt Hertha naar de achtste plaats in de Bundesliga.