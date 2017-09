Penalty-killer Oblak legt basis voor zege van Atlético in Baskenland

Atlético Madrid heeft dit seizoen nog altijd geen nederlaag geleden. Het team van trainer Diego Simeone zegevierde met 1-2 over Athletic Club, dat een goede eerste helft speelde. Een door Jan Oblak gestopte strafschop, zijn derde op rij (!) in competitieverband, gaf de doorslag. In de tweede helft namen Ángel Correa en Yannick Ferreira Carrasco de Madrileense goals voor hun rekening. Door de zege staat Atlético voorlopig tweede, met elf punten uit vijf duels.

Atlético speelde geen goede eerste helft in San Mamés en dat was vooral de verdienste van Athletic, dat goed druk zette en met regelmaat Oblak aan het werk zette. De keeper reageerde na circa twintig minuten spelen goed op een harde inzet van Raúl Garcia. In het laatste kwartier voor rust kon het duel alle kanten op, met de keepers als uitblinkers. Kepa tikte een inzet van Nicolás Gaitán tegen de paal en keerde vlak voor rust ook een inzet van Antoine Griezmann met zijn been.

Zes minuten voor rust kreeg Atlético dé kans om de leiding te nemen. Luis Filipe raakte met een lage tackle de bal en daarna ook Raúl Garcia, die ietwat overdreven naar de grond ging en een strafschop meekreeg. De elfmetertrap van Aritz Aduriz was hard en geplaatst, maar Oblak keerde het leer op sensationele wijze met één hand. In de tweede helft zette Atlético meer druk op de helft van de Basken, die niet konden voorkomen dat de Madrilenen de bal op belangrijke plekken konden veroveren.

Een goede inzet van Griezmann, en een dito redding van Kepa, was in de 52e minuut de voorbode van de openingstreffer. Koke ontving een heerlijke pass van Griezmann in het strafschopgebied en legde de bal terug op Correa: 0-1. Het dominante Atlético wilde de wedstrijd in het slot gooien, maar kwam ook goed weg toen een volley van Raúl Garcia in een goede positie over ging. In de 73e minuut verscheen de 0-2 op het scorebord: na wederom een heerlijke pass van Griezmann verdubbelde Ferreira Carrasco, de vervanger van Gaitán, de voordelige marge. In het restant van de wedstrijd had Oblak een goede redding op een inzet van Iker Muniain, maar hij kon uiteindelijk niet voorkomen dat Raúl Garcia in de extra tijd er toch 1-2 van maakte. De aansluitingstreffer kwam echter te laat voor de Basken.