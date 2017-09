Achilles’29 knikkert NAC uit beker; FC Utrecht wint ruim in ArenA

FC Utrecht heeft zich zonder problemen geplaatst voor de volgende ronde van de KNVB Beker. Het team van Erik ten Hag ging zondag nog onderuit tegen FC Twente (4-0), maar had dit keer geen kind aan de amateurs van Ajax: 6-0. SC Heerenveen boekte tegelijkertijd een 1-2 overwinning op Excelsior en NAC Breda verslikte zich in Achilles’29 (4-3). De Brabanders sloten het duel ook nog met tien man af.

Ajax (am.) - FC Utrecht 0-6

FC Utrecht kwam geen moment in de problemen tegen de zaterdaghoofdklasser uit Amsterdam en kwam al na negen minuten op voorsprong: Cyriel Dessers werkte de bal binnen na een voorzet van Sean Klaiber. Na kansen voor onder anderen Urby Emanuelson werd het na 23 minuten alsnog 0-2: Dessers klopte Stephan Veenboer opnieuw. De doelman had twee minuten later ook geen antwoord op een inzet van Yassin Ayoub, na voorbereidend werk van Matty Willock en Lukas Gortler.

FC Utrecht zat op rozen en zou voor rust nog drie keer scoren: Gortler trof doel op aangeven van Zakaria Labyad, Willock liet het net bollen met een lobje en Labyad bepaalde met een rebound de ruststand op 0-6 in een nagenoeg lege Johan Cruijff ArenA. In de tweede helft haalde Utrecht de voet van het gaspedaal en scoorde men ook niet meer. Labyad (tweemaal) en Willock doken nog wel gevaarlijk op voor het vijandelijke doel, maar gescoord werd er niet meer. FC Utrecht kan zich nu richten op de thuiswedstrijd tegen PSV.

Excelsior - sc Heerenveen 1-2

Heerenveen liet in de eerste helft bij vlagen uitstekend voetbal zien en ging dan ook rusten bij een 0-2 voorsprong. De formatie van Jurgen Streppel domineerde van meet af aan het balbezit en opende na acht minuten de score: Arber Zeneli schoot op aangeven van Henk Veerman prachtig raak. Zeven minuten later werd de marge verdubbeld: Zeneli maakte zijn tweede van de avond en liet de 226 meegereisde supporters juichen op Woudestein. Onder anderen Martin Ödegaard, Jordy de Wijs en Veerman kregen hierna mogelijkheden om te scoren, maar het bleef na 45 minuten bij de eerdere dubbelslag van Zeneli.

In de tweede helft ging Heerenveen door met waar men voor rust al mee bezig was: domineren. De eerste kans was voor Veerman, maar die raakte de lat. Ödegaard, Veerman en Hichaim Faik waren hierna dicht bij een treffer, alvorens Excelsior een strafschop kreeg na een handsbal van Denzel Dumfries. Doelman Wouter van der Steen keerde de penalty van Zakaria El Azzouzi, maar had later geen antwoord op een strafschop van Mike van Duinen. Excelsior ging opportunistischer voetballen, maar kon de nederlaag niet meer voorkomen.

Achilles ’29 - NAC Breda 4-3

Het vorig seizoen uit de Jupiler League gedegradeerde Achilles moest na zeven minuten al de eerste treffer incasseren toen Rai Vloet uit een corner van Angeliño binnen knalde. De thuisploeg herstelde zich echter goed en zes minuten later was het alweer gelijk: Omid Popalzay kon de 1-1 binnen tikken. NAC kwam daarna via Karol Mets uit opnieuw een corner weer op voorsprong en ging bij een 1-2 stand aan de thee. In de tweede helft ging het echter rap mis voor de bezoekers: Boy van de Beek maakte met nog een halfuur te gaan vanaf de strafschopstip gelijk en Niels Wouters zette Achilles een paar minuten later op voorsprong. Shuremy Felomina bezegelde de uitschakeling van de Bredanaars uit een vrije trap en tot overmaat van ramp kreeg Vloet na een forse charge direct rood. De tegentreffer van Thomas Enevoldsen kwam voor NAC te laat om het nog serieus spannend te laten worden.

CSV Apeldoorn - Willem II 2-4

Willem II kreeg na een minuut of twintig via Ben Rienstra een flinke kans, maar de poging van de nieuwkomer eindigde op de paal. De thuisploeg liet zich in het eerste bedrijf ook niet onbetuigd en zorgde voor een aantal penibele situaties voor het doel van Timon Wellenreuther. In de laatste vijf minuten voor rust kreeg Willem II toch de beloning voor het overschot aan balbezit en liep het via een afstandsschot van Rienstra en een fraaie uithaal van Konstantinos Tsimikas snel uit naar 0-2. Net als voor de onderbreking was het ook na de rust via opnieuw Tsimikas en Fran Sol opnieuw twee keer achter elkaar vlot raak voor de Eredivisionist. In het laatste halfuur redden Sander Krijns en Steven van Es de eer voor de thuisploeg.

ONS Sneek - FC Twente 1-3

FC Twente nam vanaf het eerste fluitsignaal de regie in handen in Friesland en kwam ondanks een gevaarlijke tegenstoot na tien minuten na een kwartier spelen toch op voorsprong. Haris Vuckic drukte af vanaf de linkerkant van het strafschopgebied en zijn harde schot vloog tegen de touwen. De Tukkers hielden daarna het leeuwendeel van het balbezit en kwamen een kleine tien minuten voor rust op 0-2 via Adnane Tighadouini, die voor zijn eerste goal in het shirt van Twente tekende. Na de onderbreking was het Michael Liendl die via de onderkant van de lat de voorsprong voor de bezoekers verder uitbreidde. Curty Gonzales zette met een knappe uithaal de eindstand uiteindelijk op 1-3.

VVSB - Telstar 4-1

Telstar leek aanvankelijk een makkelijke avond tegemoet te gaan in Noordwijkerhout, want na zes minuten kwam men op voorsprong door een strafschop van Andrija Novakovich en na twintig minuten moest VVSB verder met tien man doordat Peet van der Slot rood pakte. Desondanks slaagde VVSB erin om de score om te buigen: Mo El Osrouti benutte een voorzet van Vladimir Jozic en bepaalde daarmee de ruststand op 1-1. Na de onderbreking scoorde VVSB drie keer: El Osrouti profiteerde van een foute terugspeelbal en maakte er 2-1 van, Tim de Rijk kopte de 3-1 tegen de touwen en El Osrouti benutte in de blessuretijd een strafschop voor zijn hattrick.