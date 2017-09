‘Het was een schandalige vertoning, een blamage, je schaamt je kapot’

Vitesse won vorig seizoen de KNVB Beker, maar kan die prijs niet prolongeren. De Arnhemmers werden woensdagavond uitgeschakeld door de amateurs van AVV Swift en Edward Sturing baalde na afloop dan ook als een stekker. De assistent-trainer nam de honneurs waar daar Henk Fraser ziek thuis was gebleven.

“Het was een schandalige vertoning, een blamage. Swift heeft het prima gedaan, maar wij hebben in de uitvoering niet gebracht wat we van plan waren en dan zie je zo'n wedstrijd uit je handen glippen. Je schaamt je kapot”, zei hij voor de camera van de NOS. De coach constateerde dat zijn spelers de tegenstander hadden onderschat.

“Ze spelen toch vier niveaus lager. Maar wat het ook is, het blijft schandalig dat je er tegen zo'n elftal uit vliegt. En niks ten nadele van Swift hoor, we hebben dik verdiend verloren”, aldus Sturing. Vitesse is overigens de eerste Eredivisionist ooit die in één seizoen twee strafschoppenseries heeft verloren.