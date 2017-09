Promes bewijst topvorm in bekertoernooi en scoort twee keer

Spartak Moskou heeft de zestiende finale van het bekertoernooi zonder kleerscheuren doorstaan. Het team van Massimo Carrera was woensdagavond met 0-2 te sterk voor Kuban Krasnodar en Quincy Promes nam de volledige productie voor zijn rekening. De aanvaller staat in Russische dienst nu op 52 doelpunten in 103 officiële wedstrijden.

Promes opende op slag van rust de score in het Kuban Stadion: hij ontving de bal van Jano Ananidze en schoot met zijn linker diagonaal en laag binnen. Zeven minuten na de pauze gooide hij het duel in het slot: Promes werd gelanceerd door opnieuw Ananidze en chipte de bal over de uitkomende doelman Yuri Dyupin heen. Hij werd na 82 minuten getrakteerd op een applauswissel.

Regerend kampioen Spartak neemt het in de achtste finale van de beker op tegen de winnaar van het duel tussen Spartak Nalchik en Dynamo Moskou. Overigens kende deze ronde de nodige verrassingen, want FK Krasnodar en CSKA Moskou werden uitgeschakeld door respectievelijk Tom Tomsk en Avangard Kursk. Met Spartak staat Promes in de competitie overigens op de negende plaats, na tien speelronden.