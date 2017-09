Dzeko blinkt uit bij AS Roma; Strootman draagt aanvoerdersband

AS Roma heeft zijn derde competitiezege van het seizoen geboekt. Met aanvoerder Kevin Strootman in de basis waren i Giallorossi woensdagavond met 0-4 te sterk voor promovendus Benevento, waarbij Samuel Armenteros inviel. Roma heeft nu negen uitzeges in de Serie A op rij geboekt en zette nog nooit zo’n lange winstreeks in uitwedstrijden neer in competitieverband.

Benevento is door de nederlaag tegen Roma nog altijd puntloos, al zal men bij voorbaat rekening hebben gehouden met een verliespartij tegen het bezoek uit de hoofdstad. Het duel was ook al vrij snel gespeeld, want na 22 minuten opende Edin Dzeko op aangeven van Aleksandar Kolarov de score en dertien minuten later werd het 0-2 door een eigen treffer van Fabio Lucioni. In zijn laatste 21 wedstrijden in de Serie A heeft Dzeko nu overigens 20 keer gescoord en daarin heeft hij bovendien 7 assists afgeleverd.

Onder anderen middenvelder Danilo Cataldi en Dzeko kregen in het vervolg van de eerste helft kansen om te scoren, maar zij hadden het vizier niet op scherp staan. Zo kopte de Bosniër naast en trof hij ook nog de paal. In de tweede helft verdubbelde Roma de 0-2 voorsprong: Dzeko maakte er met een krullend schot 0-3 van en Lorenzo Venuti tikte een voorzet van Kolarov achter zijn eigen doelman. Dzeko ging hierna nog op zoek naar een hattrick, maar kwam niet verder meer dan een poging tegen de kruising.