FA grijpt in en ontslaat bondscoach na ‘ebola-uitspraak’

Mark Sampson is niet langer de bondscoach van het dameselftal van Engeland. De FA communiceert woensdagavond dat de samenwerking is verbroken omdat de 34-jarige Sampson zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan racisme.

Sampson zou in 2014 tegen de in Nigeria geboren Eni Aluko gezegd hebben dat haar familie welkom was om een wedstrijd te bezoeken, maar dat ze ‘geen ebola moesten meebrengen’. De bond stelde een intern onderzoek in, maar vond geen bewijs. Toch liet de bond Aluko een geheimhoudingsverklaring ondertekenen en betaalde haar daar 80.000 pond voor.

De FA stelde eveneens een onderzoek in, maar vanwege een gebrek aan bewijs mocht Sampson blijven zitten. De bond stelt dat men nu pas het volledige onderzoeksrapport onder ogen heeft gekregen. “En daarin staat duidelijk bewijs van onbehoorlijk en onacceptabel gedrag”, klinkt het. Sampson ontkent overigens alle aantijgingen.