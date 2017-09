Roda JC scoort vijf keer bij eerste zege en tankt vertrouwen

Na vijf nederlagen in competitieverband heeft Roda JC Kerkrade eindelijk gewonnen. Het team van de geplaagde Robert Molenaar maakte woensdag in de eerste ronde van de KNVB Beker geen fout tegen VV Capelle en won met 0-5. Roda kan zich nu richten op het uitduel met Heracles Almelo van komende zaterdag.

Roda was binnen veertig minuten klaar op Sportpark 't Slot Capelle aan den IJssel, want toen stond het 0-3. Dani Schahin opende de score na voorbereidend werk van Simon Gustafson en Nathan Rutjes verdubbelde de marge: de middenvelder schoot via de paal raak na een voorzet van Gyliano van Velzen. Roda nam hierna gas terug waardoor Capelle wat ruimte kreeg om te voetballen, maar verder dan twee kleine kansen kwam men niet. Na veertig minuten werd het 0-3: Mario Engels scoorde op aangeven van Schahin en zette de ruststand op het scorebord.

Ook na de pauze slaagde VV Capelle er niet in om het de tegenstander serieus lastig te maken en Roda geloofde het ook wel. Mikhail Rosheuvel kreeg nog wel een goede kans, maar de rechtsbuiten kwam net tekort om er 0-4 van te maken. Het duel leek zodoende bij 0-3 te eindigen, maar toen stond Célestin Djim op. De rechtsbuiten scoorde in de laatste zeven minuten nog twee keer en bepaalde zodoende de eindstand op 0-5. Een treffer van Rutjes werd daarna nog afgekeurd vanwege buitenspel.