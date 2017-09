UEFA onderzoekt dopinggebruik van CL-tegenstander Feyenoord

Darijo Srna is volgens Oekraïense media betrapt op het gebruik van doping. De UEFA onderzoekt of de 35-jarige rechtervleugelverdediger van Shakhtar Donetsk schuldig is aan het gebruik van verboden middelen. De Europese voetbalbond weigert echter het nieuws te bevestigen: “We reageren niet op deze zaak, in afwachting van de definitieve beslissing van onze disciplinaire instanties.”

Srna speelde vorige week de hele wedstrijd tegen Napoli (2-1 winst) in de groepsfase van de Champions League. De aanvoerder van Shakhtar was afgelopen weekend echter een opvallende afwezige toen de topploeg het moest opnemen tegen Chornomorets in Odessa, waardoor de vermoedens van een mogelijke dopingzaak langzaamaan boven kwamen drijven.

Trainer Paulo Fonseca zegt echter dat de afwezigheid van zijn aanvoerder te maken had met vermoeidheid en het feit dat hij wel vaker rouleert met zijn spelers. Mocht de tegenstander van Feyenoord in de Champions League nieuws krijgen van de UEFA, dan melden ze dat via hun officiële kanalen, zo wordt er gesteld. Oekraïense media zeggen dat een positieve uitslag en een daaropvolgende schorsing zou kunnen betekenen dat Srna zijn voetbalschoenen aan de wilgen gaat hangen.