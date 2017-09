Wanda Metropolitano krijgt finale CL 2018/19; eindstrijd EL in Baku

Het Wanda Metropolitano is op 1 juni 2019 het decor van de Champions League-finale, zo maakt de UEFA woensdagmiddag via de officiële kanalen bekend. De gloednieuwe thuishaven van Atlético Madrid, met plaats voor 68.000 mensen, werd zaterdag voor het eerst in gebruik genomen, toen los Colchoneros dankzij een goal van Antoine Griezmann zegevierden op Málaga (1-0).

Dinsdag deed de gerucht de ronde dat niet het nieuwe stadion van Atlético, maar Baku het eindstation zou worden voor de twee beste ploegen van Europa in 2019. Het Wanda Metropolitano, dat in totaal 311 miljoen euro heeft gekost, zou namelijk niet genoeg VIP-stoelen hebben, waardoor het Olympisch Stadion in Azerbeidzjan de finale van het miljardenbal zou gaan organiseren.

De finale van de Europa League wordt op 29 mei 2019 gespeeld in het Olympisch Stadion van Azerbeidzjan in Baku. De UEFA Super Cup wordt afgewerkt in het stadion van Besiktas. De winnaars van de Champions League en Europa League strijden op woensdag 14 augustus 2019 tegen elkaar in Istanbul.