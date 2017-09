Bruggink kraakt KNVB-plan: ‘Het slaat werkelijk helemaal nergens op’

Ruim een jaar geleden kwam de KNVB met het plan 'Winnaars van Morgen', een lijst aan ideeën waarmee het Nederlands voetbal uit het slop zou worden getrokken. Arnold Bruggink heeft eens blik geworpen op het document en is tot de conclusie gekomen dat de voetbalbond geen visie heeft.

"In de EK-kwalificatiereeks hadden we Guus Hiddink, nu zit Dick Advocaat op de bank (bij het Nederlands elftal, red.). Overal in Europa zie je jonge trainers opkomen die voor elan en vernieuwing zorgen. Onze bondscoaches zijn echter zeventig jaar", schrijft Bruggink in zijn column in de Voetbal International. Hij zegt dat dit probleem rechtstreeks voortvloeit uit de handelswijze van de KNVB.

"Ik heb onlangs eens rustig het plan 'Winnaars van Morgen' doorgelezen en het slaat werkelijk helemaal nergens op wat je daarin tegenkomt." Volgens Bruggink komt het plan er uiteindelijk op neer dat Nederlandse voetballers alleen mentaal en fysiek een beetje moeten worden bijgespijkerd. "Als dat gedaan is, kunnen we met een gerust hart weer een tijd vooruit. Ik vind die constatering nogal lichtzinnig."