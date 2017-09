‘Wat ons betreft staat de positie van Ernest niet ter discussie, zeker niet’

Ernest Faber hoeft ondanks de tegenvallende start van het nieuwe seizoen nog niet te vrezen voor ontslag. Zowel algemeen directeur Hans Nijland als technisch manager Ron Jans hebben nog het volste vertrouwen in de trainer van FC Groningen.

Afgelopen zaterdag ging Groningen met 2-1 onderuit bij NAC Breda. Geruchten gingen rond dat Faber op de schopstoel zou zitten en Jans de boel van hem zou overnemen. Niets van waar, aldus Jans. “Ik ben geen technisch manager geworden om het over te nemen van de trainer”, citeert Voetbal International de technisch manager. “Tevens ben ik geen technisch manager geworden om een trainer te ontslaan.”

Faber geniet nog alle vertrouwen van de clubleiding van FC Groningen. “Wat ons betreft staat de positie van Ernest niet ter discussie, zeker niet”, aldus Jans .”We hebben er vertrouwen in dat we hier beter uit kunnen komen. Ik heb met veel interesse naar de wedstrijd tussen FC Twente en FC Utrecht gekeken. Op voorhand leek FC Twente kansloos, maar out of the blue begint het te lopen. Dat gaat bij ons ook gebeuren.”