Heitinga over ‘boodschap’ Iniesta: ‘Dat zijn details waar we spelers op wijzen’

John Heitinga is van mening dat de jeugdopleiding van Ajax met onder anderen John Bosman en Winston Bogarde veel kennis in huis heeft en zodoende de talenten kan klaarstomen voor het topvoetbal. De trainer van de Onder-19 van de Amsterdammers zegt in een blog op de officiële site van Ajax dat ze bij de club een voorbeeld nemen aan internationale topvoetballers.

"Iedere jeugdspeler heeft ambitiegesprekken. Daarin wordt aan de trainers verteld op welk gebied de speler zichzelf graag wil verbeteren. Via specifieke 'skill-trainingen' gaat hij daarmee aan de slag. Dat kan variëren van een koptraining van Bosman tot een dekkingstraining van Bogarde", aldus Heitinga, die een voorbeeld neemt aan Xavi, Andrés Iniesta en Sergio Busquets.

"In grote stadions zoals het Camp Nou konden zij elkaar niet altijd verstaan, daarom gaven zij altijd een boodschap mee aan de bal. Als Iniesta wil dat de rechterverdediger diep gaat, speelt hij hem in op zijn rechterbeen. Dat zijn details waar we spelers op wijzen", vervolgt de oud-verdediger, die weet dat het onmogelijk is om elke wedstrijd goed te spelen. Daarom verlangt Heitinga van zijn pupillen de perfecte mentaliteit.

"Neem bijvoorbeeld Juventus. Daar is verdedigen geen vies woord. Zij vieren een tackle alsof ze een doelpunt hebben gemaakt. Als ik een Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli of Gianluigi Buffon zie verdedigen, dan kan ik daarvan genieten", aldus de trainer, die stelt dat de Italianen altijd op de hoogte zijn van de sterke en zwakke punten van de tegenstander. "Het profvoetbal is prachtig, maar het wordt je niet op een presenteerblaadje aangeboden. Met alleen talent kom je er niet."