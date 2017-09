Krul verlaat Newcastle Untied definitief en tekent éénjarig contract

Tim Krul is definitief speler van Brighton & Hove Albion. De Nederlandse keeper was in eerste instantie een seizoen uitgeleend door Newcastle United, beide clubs maken woensdagmiddag bekend dat de overstap van Krul definitief is gemaakt. Daarmee komt er een einde aan een twaalfjarig dienstverband van Krul in Newcastle.

Krul heeft zijn handtekening gezet onder een éénjarig contract bij de Engelse promovendus. Met het definitief aantrekken van de Oranje-international wil Brighton ruimte maken voor de eventuele komst van nog een huurling. Brighton schrijft op de clubwebsite dat het maximaal twee huurlingen vanuit de Premier League mag hebben. Izzy Brown is nu nog de enige gehuurde speler bij de club. Hij is geleend van Chelsea.

Krul maakte in 2005 de overstap van ADO Den Haag naar Newcastle United en maakte in november 2006 zijn debuut in de UEFA Cup tegen Palermo. In totaal speelde hij 185 wedstrijden voor de club uit de Premier League. De 29-jarige sluitpost werd tussentijds uitgeleend aan Falkirk, Carlisle United, Ajax en AZ. Afgelopen dinsdagavond maakte Krul zijn debuut voor the Seagulls in de Carabao Cup tegen Bournemouth.