'De Ligt moet toekomstig Barcelona-centrum vormen met RB Leipzig-talent’

Barcelona probeerde afgelopen zomer, met wisselend succes spelers, te strikken. Door mislukte pogingen om onder meer Philippe Coutinho bij Liverpool los te weken, willen de Catalanen nu georganiseerd vooruitdenken en investeren in de toekomst. Eerder meldde Mundo Deportivo al dat Barcelona Kasper Dolberg, Justin Kluivert en Matthijs de Ligt op de radar had staan en nu zou vooral laatstgenoemde topprioriteit zijn.

De verdediger van Ajax wordt samen met Dayot Upamecano van RB Leipzig als een zeer sterke centrale duo beschouwd voor in de toekomst, waarbij ze uiteindelijk Gerard Piqué en Samuel Umtiti moeten vervangen. Volgens de Spaanse krant wil Barça de twee jongelingen snel binnenhalen, zodat ze binnen de club goed kunnen worden klaargestoomd en kunnen uitgroeien tot vaste krachten.

De Ligt zou in beeld zijn gekomen toen Barcelona Davinson Sánchez aan het volgen was. De Colombiaan is inmiddels voor 42 miljoen euro vertrokken uit Amsterdam en heeft getekend bij Tottenham Hotspur. Naast De Ligt en Upamecano zou ook de eveneens achttienjarige Malang Sarr van OGC Nice gevolgd worden. Directe versterkingen die Barcelona op het oog heeft voor de defensie zijn Virgil van Dijk (Southampton), Aymeric Laporte (Athletic Club), Alessio Romagnoli (AC Milan) en Iñigo Martínez (Real Sociedad).