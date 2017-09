‘Niet alleen Neymar, maar ook Mbappé… PSG heeft de transfermarkt vernietigd’

Neymar is op dreef bij Paris Saint-Germain. Hoewel de Braziliaan momenteel bonje heeft met aanvalspartner Edinson Cavani, worden zijn kwaliteiten zeer gewaardeerd in de Franse hoofdstad. Veel mensen in de voetballerij vonden het betaalde bedrag van 222 miljoen euro om hem bij Barcelona los te weken schrikbarend hoog en die mening is ook Giovane Élber toebedeeld.

"Er is geen enkele Bundesliga-club die zou zeggen: 'ja, we betalen honderd of tweehonderd miljoen euro'. Ik denk niet dat een speler zoveel geld waard is", aldus de voormalig spits van onder meer Bayern München en VfB Stuttgart bij DAZN. "Neymar is een uitstekende speler, maar ik vind dat PSG de hele transfermarkt heeft vernietigd door dit bedrag op tafel te leggen."

Niet alleen de recordtransfer van Neymar vindt de Braziliaan weerzinwekkend, ook het bedrag dat de Franse topclub gaat betalen aan AS Monaco voor de komst van Kylian Mbappé is veel te hoog volgens hem. De jongeling wordt dit seizoen gehuurd door PSG, maar de club is komende zomer verplicht tot koop voor 180 miljoen euro. "Niet alleen Neymar, maar ook Mbappé… Ook hem kopen is ongezond voor het voetbal. Als een speler een club wil verlaten, heeft een contract geen waarde meer. Hij scheurt het contract in tweeën en vertrekt."