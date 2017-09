Ajacied staat voor debuut: ‘Dat is reden dat ik hier heb getekend’

Ajax neemt het in de KNVB Beker woensdagavond op tegen SVV Scheveningen en Benjamin van Leer mag voor het eerst plaatsnemen onder de lat in een officiële wedstrijd in het shirt van de Amsterdammers. De sluitpost kwam afgelopen zomer over van Roda JC en is sindsdien stand-in van André Onana. Hoewel hij weinig aan spelen toekomt, heeft hij geen spijt van zijn overstap.