Na Isco, Marcelo en Carvajal ook Benzema langer bij Real Madrid

Real Madrid en Karim Benzema gaan langer met elkaar door. De Franse aanvaller heeft zijn in 2019 aflopende contract verlengd tot de zomer van 2021. De spits van de Koninklijke gaat volgens diverse Spaanse media ruim 7,5 miljoen euro per jaar verdienen en zijn afkoopsom is bepaald op een miljard euro, hetzelfde bedrag zoals ook opgenomen in zijn oude contract.

Eerder gingen Isco, Marcelo en Dani Carvajal hem al voor bij Real Madrid. Ook zij verlengden onlangs hun verbintenis bij de regerend landskampioen van Spanje. De 29-jarige Frans international maakte in 2009 voor 35 miljoen euro de overstap van Olympique Lyon naar Real Madrid en won sindsdien veertien grote prijzen in Estadio Bernabéu.

In de afgelopen jaren werd Benzema gelinkt aan een transfer naar clubs als Arsenal en Paris Saint-Germain. Onlangs liet hij nog weten niet weg te willen. “Als aanvaller, wanneer je bij een club bent en daar vaste basisspeler bent, dan hoef je niet verder te kijken. Zeker niet als je bij een club als Real Madrid speelt.”