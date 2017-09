Cocu sprak PSV-talent aan na ‘Ajax-tweet’: ‘Ik heb van mijn fout geleerd’

Peter Bosz stuurde vorig seizoen tegen Willem II het jongste Ajax-elftal ooit het veld in en PSV-aanvaller Albert Gudmundsson kon de verleiding niet weerstaan om het bericht op Twitter te delen. De IJslandse aanvaller suggereerde met het bericht dat talenten bij PSV te weinig kansen in het eerste elftal krijgen en het kwam hem intern op veel kritiek te staan. Hoofdtrainer Phillip Cocu riep hem op het matje, erkent Gudmundsson, die beseft dat het geen handige actie was.

Gudmundsson zegt in gesprek met Voetbal International dat hij vorig seizoen in een goede periode zat. In twaalf wedstrijden was hij dertien keer trefzeker en tot drie keer toe zat hij bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal. “Ik hoopte op een paar minuten, maar die kreeg ik niet. Daarom was ik gefrustreerd en stuurde ik dat bericht. Dat had ik niet moeten doen", laat hij weten. "Cocu kwam naar me toe en zei: ‘Als je ergens problemen mee hebt, dan kun je bij mij terecht.’ Maar ik heb van mijn fout geleerd. Ik moet eerst nadenken voordat ik op verzenden druk."

Gudmundsson wacht nog altijd op kansen in de hoofdmacht van PSV. Mocht hij dit seizoen niet aan de bak komen in het eerste team, denkt hij aan een verhuur in januari. "Maar dat is nog niet aan de orde. Hier moet ik even doorheen. Als ik een keer negentig minuten mag spelen, weet ik: dit was het allemaal waard. Het is moeilijk geduldig te blijven, maar uiteindelijk krijg ik het terugbetaald. Hopelijk."