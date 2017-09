‘Hoe het nu met Frank gaat? Niet geweldig, dit ontslag kwam hard aan’

Frank de Boer werd onlangs op straat gezet als manager van Crystal Palace. Nadat hij eerder al na drie maanden door Internazionale was ontslagen, duurde zijn dienstverband in Londen slechts 77 dagen. De Boer zit behoorlijk met het ontslag in zijn maag, erkent tweelingbroer Ronald in gesprek met Nieuwe Revu.

Na vier competitienederlagen op rij, waarin Crystal Palace geen doelpunt maakte, kreeg De Boer de zak. "Hoe het nu met Frank gaat? Niet geweldig, hij baalt natuurlijk", vertelt de oud-international over zijn broer. "Dit ontslag kwam hard aan. Nee, zowel bij Inter als bij Palace heb ik geen wedstrijd van hem kunnen bezoeken. De volgende keer dat hij ergens aan de slag gaat, zit ik op zijn eerste dag naast hem in het vliegtuig."

Ronald hoopt in ieder geval in de toekomst aan de zijlijn te staan. "Frank koos er na het voetballen bewust voor om trainer te worden, ik zou dat aanvankelijk ook gaan doen. Ik stopte met de trainerscursus vanwege mijn privésituatie. Het blijft een droom van me om ooit samen met Frank een club of een landenteam te leiden.” In de Belgische media wordt De Boer gelinkt aan Anderlecht, waar sinds deze week een plek vrij is op de trainersstoel.