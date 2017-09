‘Bayern troeft Europese topclubs af en strikt Duits toptalent’

Leon Goretzka is gewild. De 22-jarige middenvelder ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij Schalke 04 en zijn werkgever zou volgens Kicker het Duitse toptalent een gage van liefst tien miljoen euro per jaar aanbieden. Veel Europese topclubs azen op de jongeling, maar volgens Abendzeitung is er al een mondeling akkoord tussen Schalke en Bayern München.

De Duitse krant meldt dat de twee clubs al overeenstemming hebben bereikt over een toekomstige overstap van Goretzka. Bayern ziet de middenvelder als een belangrijke speler voor in de toekomst en zou nu dus beet hebben, waardoor der Rekordmeister andere geïnteresseerde clubs zoals Real Madrid, Barcelona, Juventus, AC Milan en Arsenal te slim af zou zijn.

Technisch directeur Christian Heidel zou bereid zijn tien miljoen euro per annum aan te bieden, maar zijn laatste poging om Goretzka voor langere tijd vast te leggen krijgt geen gehoor, aangezien de spelmaker hogerop wil. De tienvoudig international wordt gezien als een van de grootste talenten in Duitsland. Bondscoach Joachim Löw was eerder al lovend over de jongeling: "Hij kan op verschillende posities op het middenveld terecht, die klasse heeft hij nou eenmaal."