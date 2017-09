‘Ik ben altijd een amateurvoetballer geweest, die per ongeluk prof is geworden'

Danny Koevermans zette in 2014 een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer. Toch betekende dat niet dat de spits stopte met voetballen, want hij is nog altijd actief bij de amateurs van SV Brandevoort. De viervoudig international van Oranje geniet met volle teugen van het voetbal in de vierde klasse.

“Ik kan daar de hele week zó ontzettend naar uitkijken. Héérlijk man, een potje voetballen zonder druk. Waarom ik zo kan genieten van dat verenigingsleven? In feite ben ik altijd een amateurvoetballer geweest, eentje die per ongeluk ook nog prof is geworden”, zegt Koevermans in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Hij speelde gedurende zijn profcarrière voor onder meer AZ, PSV en FC Utrecht en scoorde voor Oranje.

Toch wil hij daar niet al te lang bij stilstaan. “Maar om het nou weer over dat verleden te hebben? Ik ben er uiteraard trots op, maar ik voel me nu een speler in de vijfde klasse. Hoewel, vorig seizoen zijn we natuurlijk gepromoveerd naar de vierde klasse”, stelt de oud-spits, die tegenwoordig als verdediger speelt. Hij geniet als amateurvoetballer vooral van de derde helft.

“Als we uit spelen, dan ga ik altijd eerst even de sfeer proeven in de kantine. Vaak denk ik dan: dat kan hier straks wel gezellig worden”, legt Koevermans uit. “Ik ga ermee door, totdat ik niet meer kan. Weet je dat ik nog steeds wedstrijdspanning voel? Ik vind het prachtig als er mensen langs de lijn staan bij Brandevoort. Te lachen, te mopperen, te juichen.”